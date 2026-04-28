"سي إن إن": ضغوط مكثفة على واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق

أفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر مطلعة، بأن الوسطاء يمارسون ضغوطا على إيران والولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق.

ونقلت "سي إن إن" عن المصادر قولها، إن الوسطاء يصعّدون ضغوطهم على واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق، مع تأكيدهم على أن الأيام القليلة القادمة ستكون "حاسمة بشكل خاص".

ووفق المصادر، يخيّم على المشهد احتمال أن تقرر الولايات المتحدة العودة إلى الحرب مع إيران.

ورغم ذلك، ترى المصادر بحسب "سي إن إن"، أن إيران وأميركا ليستا متباعدتين كما يبدو.

وأضافت المصادر، أن هناك جهودا دبلوماسية مكثفة مستمرة خلف الكواليس، مشيرة إلى أن المحادثات الجارية تتركز حول عملية مرحلية يكون فيها الجزء الأول من أي اتفاق محتمل منصبا على العودة إلى الوضع القائم قبل الحرب، وإعادة فتح مضيق هرمز دون قيود أو فرض رسوم.