بسبب سخريته من السيدة الأولى.. ترامب وميلانيا يطالبان شبكة "إيه بي سي" بطرد مذيع

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، الاثنين، شبكة إيه بي سي التلفزيونية الأميركية بإقالة المذيع جيمي كيميل، على خلفية دعابة أطلقها الأسبوع الماضي وصف فيها السيدة الأولى بأنها تتمتع بـ "بريق الأرملة المنتظرة".

وجاءت تعليقات كيميل خلال حلقة الخميس من برنامجه "جيمي كيميل لايف"، حيث قدم فقرة كوميدية تخيلية لما كان سيقوله في عشاء مراسلي البيت الأبيض.

وهو الحدث الذي شهد توتراً كبيراً بعد يومين، إثر محاولة شخص مسلح بسكاكين ومسدسات اقتحام قاعة الاحتفال في واشنطن، حيث كان يتواجد ترامب وزوجته ومعظم القيادات السياسية في البلاد.

وقالت ميلانيا ترامب في منشور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى تأييدا لاحقا من زوجها "أشخاص مثل كيميل لا ينبغي أن تُمنح لهم الفرصة لدخول منازلنا كل مساء لنشر الكراهية".