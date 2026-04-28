ستارمر يبحث تداعيات حرب إيران مع بنك إنجلترا

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني، ​كير ستارمر، استضافة ممثلين عن بنك إنجلترا المركزي، اليوم، في اجتماع للجنة الاستجابة الحكومية للطوارئ (كوبرا)، يركز على تداعيات حرب إيران. وقال ستارمر في كلمة ألقاها، أمس، أمام أعضاء النقابات العمالية: «سأترأس الثلاثاء (اليوم) اجتماع ‌(كوبرا) لبحث التداعيات (الناجمة عن الحرب)، ‌وسأستدعي ممثلين عن بنك ​إنجلترا، حتى ‌تتيقنوا ​من أننا سنقف إلى جانب العمال في هذه ​الأزمة»، وأضاف: «يجب أن أكون صريحاً معكم بشأن إيران، لأن الحقيقة أن التداعيات الاقتصادية ربما تستمر معنا لبعض الوقت»، مشيراً إلى الوقود باعتباره أحد الأمثلة على القطاعات ​التي ارتفعت فيها الأسعار بالفعل.