فندق هيلتون: عملنا وفقا لبروتوكول الخدمة السرية ليلة استهداف ترامب

قال ​فندق واشنطن هيلتون اليوم الاثنين إنه ‌كان ​يعمل وفقا لبروتوكولات "صارمة" لجهاز الخدمة السرية عندما اخترق رجل الإجراءات الأمنية وأطلق عدة طلقات من بندقية داخل الفندق الذي كان الرئيس دونالد ترامب يحضر فيه حفل عشاء يوم السبت.

وكان المشتبه به، الذي قالت ‌قوات الأمن إنه يدعى كول ألين، قد اقتحم نقطة تفتيش حاملا ‌سلاحا في الطابق التالي ‌لقاعة الحفلات حيث كان حفل عشاء ‌جمعية مراسلي ‌البيت الأبيض لعام 2026 جاريا.

وقال متحدث ​باسم الفندق ‌في ​بيان "كان الفندق يعمل وفقا لبروتوكولات أمنية صارمة للمكان وفقا لتوجيهات جهاز الخدمة السرية الأميركي، الذي ​تولى قيادة الإجراءات الأمنية".

وأضاف المتحدث أن جهاز الخدمة السرية، المسؤول عن سلامة الرئيس، عمل بالتنسيق مع مجموعة من فرق الأمن بما في ذلك الشرطة المحلية في واشنطن العاصمة وأمن الفندق.