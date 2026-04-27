البيت الأبيض: ترامب بحث مقترحاً إيرانياً جديداً مع فريق الأمن القومي

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين ‌إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ناقش ‌اليوم الاثنين ‌مع ​كبار ‌مستشاريه في ​مجال الأمن ​القومي مقترحا إيرانيا جديدا للتوصل إلى حل للحرب بين ‌البلدين.

ولم تبد ليفيت رأيها خلال إفادة ‌صحفية عن المقترح الذي ‌يقضي بفتح مضيق هرمز ‌ومناقشة البرنامج ‌النووي الإيراني في وقت لاحق. لكنها ​أكدت ‌أن ​مطالب ترامب الأساسية لا تزال كما هي.

ويريد ترامب فتح ​مضيق هرمز وأن تُسلّم إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وقالت ليفيت "لا أستطيع القول إنهم يدرسون الأمر. كل ما أستطيع قوله هو أنه دار نقاش هذا الصباح، ‌ولا أريد استباق الأحداث، وستسمعون بالتأكيد ​تصريحا مباشرا من الرئيس حول هذا الموضوع".