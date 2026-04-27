لبنان: حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي ترتفع إلى 2521 قتيلاً و7804 جرحى

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ الثاني من مارس الماضي وحتى منتصف ليل أمس الأحد، لتصل إلى 2521 قتيلاً و7804 جرحى.

يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الصحة العامة اللبنانية أن "غارات العدو الإسرائيلي على جنوب لبنان أمس الأحد ، أدت إلى 14 قتيلا ينهم طفلان وامرأتان وإصابة 37 بجروح من بينهم ثلاث نساء".

وينشر المركز هذه الأرقام في أعقاب موجة مكثفة من الغارات الجوية الإسرائيلية التي بدأت فجر الثاني من مارس الماضي، رداً على استهداف "حزب الله" لموقع تابع للجيش الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا في التوقيت ذاته.