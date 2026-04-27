وزير الدفاع الإسرائيلي: نعيم قاسم يلعب بنار ستحرق "حزب الله" ولبنان
اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الاثنين أن الأمين العام لحزب الله "يلعب بالنار"، مهددا بأنها "ستحرق لبنان"، وذلك عقب تصريحات لنعيم قاسم جدد فيها رفض المفاوضات بين البلدين، وتوعد بمواصلة الرد على هجمات إسرائيل.
وقال كاتس للمنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت "نعيم قاسم يلعب بالنار، وهذه النار ستحرق حزب الله وكل لبنان... وتحرق أرز لبنان"، بحسب بيان أصدره مكتب وزير الدفاع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news