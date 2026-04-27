ماكرون: سأتواصل مع إيران بشأن هرمز بعد زيارتي إلى أندورا
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين إنه سيتحدث إلى السلطات الإيرانية بعد زيارته التي تستغرق يومين إلى أندورا، مشيرا إلى أنه سيصر على إعادة فتح مضيق هرمز.
وأضاف للصحفيين في أندورا "لقد أنشأنا تحالفا يهدف تحديدا إلى ضمان الأمن وتأمين الوضع وتحقيق الاستقرار وإظهار أن المجتمع الدولي يدعم فتح مضيق هرمز، ولذلك آمل أن نتمكن من إقناع الأطراف المعنية خلال الأيام المقبلة".
