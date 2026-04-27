ماكرون: سأتواصل مع إيران بشأن هرمز بعد زيارتي إلى أندورا

قال ‌الرئيس ​الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين إنه سيتحدث إلى السلطات الإيرانية بعد زيارته التي تستغرق ‌يومين إلى أندورا، مشيرا ‌إلى أنه سيصر ‌على إعادة ‌فتح مضيق ‌هرمز.

وأضاف للصحفيين في ​أندورا "لقد ‌أنشأنا ​تحالفا يهدف تحديدا إلى ضمان ​الأمن وتأمين الوضع وتحقيق الاستقرار وإظهار أن المجتمع الدولي يدعم فتح مضيق هرمز، ولذلك آمل ‌أن نتمكن من إقناع ​الأطراف المعنية خلال الأيام المقبلة".