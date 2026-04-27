ترامب يترأس اليوم اجتماع أزمة حول إيران

يترأس الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين اجتماع أزمة حول ايران، وفق وسائل إعلام اميركية، في وقت تتعثر المفاوضات في شان وقف إطلاق النار واستئناف الملاحة في مضيق هرمز.

ويجتمع الرئيس الأميركي الاثنين مع فريقه للأمن القومي والسياسة الخارجية، وفق ما أفاد باراك رافيد، الصحافي في موقع أكسيوس الواسع الاطلاع، عبر منصة اكس.

وأضاف أن "الاجتماع سيتناول المأزق الراهن في المفاوضات مع إيران والخيارات الممكنة بالنسبة الى المراحل المقبلة في الحرب".

من جانبها، نقلت قناة "ايه بي سي" عن مسؤولين أميركيين "يواكبان التحضيرات" أن "إدارة ترامب تظهر ثقة متزايدة بتأثير حصارها البحري على الموانئ الإيرانية، مقابل تشكيك متزايد بقدرة المباحثات مع مفاوضي ايران الحاليين على تحقيق النتائج المتوخاة".

الى ذلك، أورد اكسيوس أن ايران نقلت الى الولايات المتحدة اقتراحا جديدا يهدف الى معاودة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، على ان يتم التفاوض في موعد لاحق حول الملف النووي.

وأكدت "ايه بي سي"، نقلا عن أحد مصدريها، أن الشروط التي طرحتها طهران تبدو "أدنى بكثير من الخطوط الحمراء التي حددتها الإدارة" الأميركية.

وأخفقت حتى الآن محاولات إحياء المفاوضات التي استضافتها العاصمة الباكستانية بداية أبريل.