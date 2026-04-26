ما نعرفه عن مهاجم حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض

كشفت وسائل إعلام أن المسلح الذي اقتحم السبت نقطة أمنية خارج قاعة حفلات كان يقام فيها عشاء بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فندق بواشنطن، هو مهندس ميكانيك يبلغ 31 عاما من ولاية كاليفورنيا.

وبعد ساعات من إطلاق النار خارج القاعة حيث يقام حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض، نشر ترامب صورة للمشتبه به ويداه مكبّلتان خلف ظهره، ومُلقى على وجهه على أرض يغطيها السجاد.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مصادر في أجهزة إنفاذ القانون، أن الرجل ذو الشعر البني والشاربين هو كول توماس آلن "31 عاما" من تورانس في ولاية كاليفورنيا. ولم تؤكد السلطات الأميركية هوية المشتبه به رسميا.

وأظهر ملف تعريف على موقع لينكدإن باسم "كول آلن" صورة لرجل بدت مطابقة للصورة التي نشرها ترامب.

ويقول آلن في ملفه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه مهندس شغوف بتطوير الألعاب ومقيم في منطقة لوس أنجليس الكبرى.

وجاء في ملفه الشخصي، أنّه "مهندس ميكانيك وعالم حاسوب بالشهادة ومطور ألعاب مستقل بالخبرة ومدرّس بالفطرة"، مشيرا إلى أنّه حاصل على شهادة جامعية من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا.

وبحسب برنامج حفل التخرج الخاص بجامعته، فقد تخرج شخص يدعى كول تي. آلن من تورانس من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا "كالتك" في عام 2017 بدرجة في الهندسة الميكانيكية.

ووفقا لملفه الشخصي، كان آلن عضوا في مجموعة "مسيحيو كالتك" ونادي نيرف.

كذلك، نشر صورة له العام الماضي مرتديا رداء وقبعة تخرج، معلنا حصوله على شهادة الماجستير في علوم الحاسوب من جامعة ولاية كاليفورنيا دومينغيز هيلز.

ويظهر اسمه في برنامج حفل التخرج لتلك الجامعة لعام 2025.

وله منشور أيضا عن تطويره "بوردوم"، وهي لعبة قتال "تعتمد على المهارة، وغير عنيفة... مستوحاة من نموذج كيميائي مستوحى بدوره من الواقع".

ويرد على صفحته في لينكدإن أنه مدرس بدوام جزئي في مؤسسة سي-2 إديوكيشن "C2 Education" التعليمية المتخصصة في إعداد الطلاب للاختبارات.

وهي اختارت آلن "مدرّس الشهر" في منشور على إنستغرام في ديسمبر 2024.

وقال ترامب للصحافيين إن المشتبه به الذي اعتُقل في موقع الحادث، من سكان كاليفورنيا، وأن عناصر إنفاذ القانون دهموا منزله ويقومون بتفتيشه.

وصرح مسؤولون بأنه سيمثل أمام محكمة فدرالية الاثنين.

وقالت السلطات إنه كان مسلحا ببندقية صيد ومسدس وسكاكين، مضيفة أنه ليس من أصحاب السوابق لدى شرطة العاصمة واشنطن.

وشوهد عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" وهم يدخلون منزلا مكونا من طابقين في تورانس، مرتبطا بالمشتبه به مساء السبت، وفقا لمصور وكالة فرانس برس.

وتم تطويق المنزل الواقع في الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة لوس أنجليس، فيما انتشرت سيارات الشرطة في محيطه.

وقال أحد الجيران لشبكة "سي إن إن" إنه رأى آلن في العقار "قبل يومين".

وبحسب شبكة إن بي سي نيوز الإخبارية، درس آلن في مدرسة باسيفيك لوثران الثانوية في ضواحي لوس أنجليس، وكان لاعبا في فريق الكرة الطائرة.

ووصفه زميل سابق له في الفريق بأنه "عبقري بالفطرة... وشخص متزن جدا".

وقال زميله السابق لشبكة إن بي سي "الآخرون يدرسون بجد، أما هو فلم يكن بحاجة لأن يدرس، كان يستوعب المعلومات بسهولة. كان ذكيا جدا".

كما وُصف بأنه "شخص لطيف".

وذكرت صحيفة لوس أنجليس تايمز أن آلن كان مسجلا كناخب مستقل، أي غير محسوب على أي من الحزبين الديموقراطي والجمهوري.

وبحسب سجلات لجنة الانتخابات الفدرالية التي اطلعت عليها فرانس برس، تبرع شخص يُدعى كول آلن، يعمل مدرسا لدى مؤسسة سي2 إديوكيشن في تورانس، بمبلغ 25 دولارا لمجموعة كانت تجمع التبرعات لحملة كامالا هاريس الرئاسية، نائبة الرئيس الديموقراطي السابق جو بايدن.