ترامب لـ"فوكس نيوز": الحرب مع إيران ستنتهي فريباً جداً وسنخرج منها منتصرين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة في برنامج "ذا صنداي ‌بريفينغ" على ‌قناة فوكس نيوز ‌اليوم الأحد ‌إن ‌إيران يمكنها ​التواصل ‌مع ​الولايات المتحدة ​إذا كانت ترغب في التفاوض على إنهاء الحرب بين البلدين.

وأضاف ترامب: "بعض الأشخاص الذين نتعامل معهم الآن بشأن إيران عقلانيون للغاية والبعض الآخر ليس كذلك".

وتبع الرئيس الأميركي قائلا: " أعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا وسنخرج منها منتصرين".

وأعرب ترامب عن أمله في أن تتحلى إيران بالذكاء.

وعن حلف شمال الأطلسي قال ترامب أن الحلف لم يقف إلى جانبنا بشأن إيران.

وأضاف ترامب: "لستُ محبطا جدا من الصين لكن كان بإمكانها تقديم مزيد من المساعدة".