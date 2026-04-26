ستارمر وترامب يناقشان "الحاجة الملحة" لاستئناف الملاحة بمضيق هرمز

قال متحدث ‌باسم داوننغ ​ستريت إن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأميركي دونالد ترامب ناقشا "الحاجة الملحة" إلى استئناف حركة الملاحة ‌في مضيق هرمز خلال مكالمة هاتفية ‌جرت اليوم الأحد.

وقال ‌المتحدث باسم ‌مكتب ستارمر ‌في بيان "بحث الزعيمان الحاجة الملحة ​إلى ‌استئناف ​حركة الملاحة في مضيق هرمز، بالنظر ​إلى العواقب الوخيمة على الاقتصاد العالمي وتكلفة المعيشة لمواطني المملكة المتحدة والعالم أجمع".

وأضاف المتحدث "أطلع رئيس الوزراء، الرئيس ترامب، على مستجدات مبادرته ‌المشتركة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ​ماكرون لاستعادة حرية الملاحة".