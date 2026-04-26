قادة العالم يعربون عن صدمتهم بعد إطلاق النار في حفل عشاء صحفي بالبيت الأبيض

أعرب قادة من مختلف أنحاء العالم، اليوم الأحد، عن صدمتهم إزاء الهجوم الذي وقع الليلة الماضية في حفل عشاء صحفي حضره الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بواشنطن العاصمة، وارتياحهم بعد إلقاء القبض على المشتبه به.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إنه يشعر بـ"راحة كبيرة" لسلامة الرئيس ترامب والسيدة الأولى وجميع من كانوا حاضرين.

وكتب على منصة "إكس": "أشعر بصدمة بسبب ما حدث ليلة أمس في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض بواشنطن... يجب إدانة أي اعتداء على المؤسسات الديمقراطية أو على حرية الصحافة بأشد العبارات".

كما أعرب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الذي كان من أوائل من علّقوا على الأحداث المأساوية التي شهدتها العاصمة الأميركية، عن ارتياحه لسلامة الجميع.

وكتب على منصة "إكس": "لا مكان للعنف السياسي في أي ديمقراطية، وتعاطفي مع جميع المتضررين من هذا الحادث المقلق".

ومن جانبها، نشرت الرئيسة المكسيكية، كلوديا شينباوم، على منصة "إكس" رسالة مواساة، جاء فيها: "لا يجب أن يكون العنف هو الحل أبدا".

وعلى صعيد متصل، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الهجوم بأنه "غير مقبول"، بينما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنه "لا مكان للعنف في السياسة، أبدا".

فيما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، هذا الرأي، حيث كتبت: "لا يجب أبدا أن تتحول فعالية بغرض تكريم حرية الصحافة إلى مسرح للخوف"، متمنية لضابط الخدمة السرية "الشفاء العاجل".

كما أدان الهجوم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي يعد أحد أشد منتقدي الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في أوروبا.

وكتب إن "العنف لا يعد حلا أبدا. لن تتقدم الإنسانية إلا من خلال الديمقراطية والتعايش والسلام".

من جانبه، قال رئيس الوزراء المجري المنتهية ولايته فيكتور أوربان، الذي يعد حليفا مقربا آخر لترامب، إنه "منزعج" من نبأ إطلاق النار، مضيفا أنه "لا مجال للعنف في السياسة!".