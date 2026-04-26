الملك تشارلز يشعر بالارتياح لسلامة ترامب بعد واقعة إطلاق النار

قال متحدث باسم ‌قصر بكنغهام ​ اليوم الأحد إن الملك تشارلز يشعر بارتياح كبير لعلمه أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب ‌لم يصبهما أذى، وذلك ‌بعد واقعة إطلاق النار خلال ‌حفل عشاء ‌لمراسلي البيت ‌الأبيض.

وأضاف المتحدث أنه يجري ​إطلاع ‌الملك ​تشارلز بصورة كاملة على تطورات الموقف.

وأوضح أن ​عددا من المناقشات جرت اليوم الأحد لبحث مدى تأثير واقعة إطلاق النار، إن وجد أي تأثير، على الخطط العملية ‌لزيارة مزمعة للملك إلى الولايات ​المتحدة هذا الأسبوع.

وعبر القائم بأعمال وزير العدل الأميركي ​تود بلانش اليوم عن ثقته ‌بشأن سلامة ‌الملك تشارلز خلال زيارته ‌الرسمية للولايات ‌المتحدة ‌هذا الأسبوع.