نتنياهو: "صُدمت لمحاولة اغتيال ترامب"

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عن واقعة إطلاق النار التي حدثت في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض في واشنطن العاصمة، واصفا إياها بـ"محاولة اغتيال".

وكتب نتنياهو على منصة "إكس": "صُدمت أنا وسارة بسبب محاولة اغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ونشعر بالراحة لكون الرئيس والسيدة الأولى بخير وبصحة جيدة"، بحسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نتمنى أتم الشفاء العاجل للضابط المصاب، ونثني على جهاز الخدمة السرية لتحركه السريع والحاسم".