فرض حظر تجوال ليلي في عاصمة مالي بعد الهجمات

أعلنت السلطات في مالي اليوم الأحد حظر تجوال ليلي في باماكو في أعقاب هجمات منسقة على أهداف في العاصمة ومواقع أخرى.

وقال الحاكم الإقليمي إن حظر التجوال سيتم تطبيقه بين الساعة التاسعة مساء والسادسة صباحا.

وتم إعادة فتح مطار باماكو بعد إغلاقه بسبب القتال في المنطقة القريبة منه.

ودان الاتحاد الإفريقي الهجمات المسلحة بمختلف أنحاء مالي، محذرا من التهديد الذي يشكله ذلك على المدنيين والاستقرار، حسب موقع أفريكا نيوز اليوم الأحد.

وأشارت الأمم المتحدة إلى "وقوع هجمات معقدة متزامنة" في العديد من البلدات والمدن بمختلف أنحاء البلاد والمطار في باماكو، عاصمة مالي.

وكان مسلحون إسلاميون وانفصاليون قد أعلنوا إنهم هاجموا مواقع عدة في العاصمة الماليّة باماكو ومدن أخرى أمس السبت، في واحدة من أكبر الهجمات المنسقة في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا خلال السنوات الأخيرة. ولم تقدم الحكومة حصيلة للقتلى لكنها ذكرت أن 16 شخصاً أصيبوا في الهجمات.

غير أن جيش مالي أعلن أن الوضع في البلاد تحت السيطرة في أعقاب سلسلة الهجمات التي وقعت أمس السبت، على الرغم من استمرار سماع دوي إطلاق نار في العاصمة باماكو وتحليق مروحيات في الأجواء.