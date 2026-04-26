الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء 7 قرى لبنانية جنوب الليطاني

أنذر الجيش الإسرائيلي الأحد سكان سبع قرى لبنانية جنوب نهر الليطاني بالإخلاء "العاجل والفوري" تمهيدا لضربها، مشيرا إلى "خرق" حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال الجيش في بيان على منصة إكس "انذار عاجل إلى سكان لبنان المتواجدين في بلدات: ميفدون، شوكين، يحمر، ارنون، زوطر الشرقية، زوطر الغربية وكفر تبنيت... عليكم اخلاء منازلكم فوراً والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر خارج المنطقة المحددة".

وبحسب البيان فإن الإنذار يأتي "في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف اطلاق النار".