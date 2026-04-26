سورية تشهد أول محاكمة علنية لكبار رموز النظام السابق

انطلقت في سورية اليوم الأحد أول محاكمة علنية لكبار رموز نظام بشار الأسد ، بحضور النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة، وذلك في القصر العدلي بدمشق.

ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، افتتحت الجلسة التاريخية برئاسة قاضي محكمة الجنايات الرابعة لتكون أولى جلسات المحاكمة بحق المتهم عاطف نجيب، وسط إجراءات أمنية وقضائية مشددة.

ويمثل المتهم عاطف نجيب أمام المحكمة بتهم تتعلق بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، ليكون أول المتهمين من عناصر النظام السابق.

ويحضر جلسة المحاكمة عدد من ذوي الضحايا في قاعة محكمة الجنايات الرابعة، إضافة إلى عدد من المحامين العرب والدوليين والإعلاميين.