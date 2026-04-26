ترامب: حاولوا اغتيالي مرتين والحادثة تهدد الاستقرار السياسي

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن هناك من حاول اغتياله مرتين، وذلك عقب حادثة إطلاق نار وقعت خلال حضوره حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض.

وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي عقب الحادثة، قائلاً: «أدعو جميع الأميركيين إلى تجديد الالتزام بحل الخلافات السياسية بالطرق السلمية، بعيداً عن العنف». وتابع: «ما حدث الليلة يجب أن يكون دافعًا لتعزيز الوحدة الوطنية، لا لمزيد من الانقسام والتشرذم».

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية نفذت مداهمة لشقة المشتبه به في ولاية كاليفورنيا، بعد إلقاء القبض عليه في العاصمة واشنطن.

واختتم بالقول: «المشتبه به معتقل، وهو شخص يعاني من اضطرابات شديدة، ولا نريد تكرار مثل هذه الحوادث في بلادنا».