إصابة 6 ركاب في إخلاء رحلة للخطوط السويسرية من دلهي إلى زيوريخ

أُصيب ستة ركاب بجروح اليوم، بعد أن ألغت رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية السويسرية كانت متوجهة من دلهي إلى زيورخ إقلاعها، بسبب فشل في المحرك في مطار إنديرا غاندي الدولي، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام.

ووقع الحادث عندما اشتعل أحد محركات الطائرة خلال عملية تسارع الإقلاع، ما دفع الطاقم إلى إيقافها وبدء عملية إجلاء طارئة للركاب، بحسب ما ذكرت صحيفة "إيكونوميك تايمز".