تحديد هوية مطلق النار في عشاء مراسلي البيت الأبيض

كشفت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت لحظة اعتقال المسلح المشتبه بإطلاق النار خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، السبت.

وأفادت شبكة فوكس نيوز بأن المشتبه به، الذي تم توقيفه، يُدعى كول توماس ألين، ويبلغ من العمر 31 عاماً، وينحدر من ولاية كاليفورنيا.

ووقع الحادث في فندق واشنطن هيلتون، أثناء حضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب حفل العشاء في إحدى قاعاته.

وأقدم عناصر جهاز الخدمة السرية الأمريكية على إخراج ترامب وزوجته ميلانيا ترامب على وجه السرعة من القاعة، عقب سماع أصوات إطلاق نار.

وبعد نحو ساعة من مغادرته الحفل، كتب ترامب عبر منصة تروث سوشال أن "مطلق النار أُلقي القبض عليه"، قبل أن ينشر صورته في منشور لاحق.