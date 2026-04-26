ترامب: لا يمكن ربط هجوم الفندق بالحرب على إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، إنه لا يمكن ربط الهجوم الذي استهدف حفل عشاء كان يحضره في أحد فنادق واشنطن بالحرب على إيران.

لكن ترامب أوضح في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض، أن "الحادث لن يثنيني عن الفوز في حرب إيران". ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان هو المستهدف، قال: "أعتقد ذلك".



وأكد الرئيس الأميركي أن ‌رجلاً مسلحاً "بحوزته ‌العديد ‌من الأسلحة ويرتدي ‌سترة واقية من ‌الرصاص "اقتحم نقطة تفتيش ‌أمنية خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، مما أسفر عن إصابة أحد أفراد إنفاذ القانون.

وتابع: "يعتقدون أن المهاجم تصرف على نحو منفرد، وأنا أعتقد ذلك أيضاً". ووصف ترامب المشتبه به بأنه "كان قاتلاً محتملاً".

وأخرج أفراد جهاز الخدمة السرية ترامب وزوجته ميلانيا على عجل، من حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض ليل السبت، بعد سماع ‌أصوات إطلاق نار.

وبعد حوالي ساعة من إخراج ترامب ‌من ‌الحفل، نشر على منصة "تروث سوشال"، أن "مطلق النار ألقي القبض عليه".

وأضاف ترامب: "ليلة حافلة بالأحداث ‌في واشنطن. قام ‌جهاز ⁠الخدمة السرية وقوات إنفاذ القانون بعمل رائع".

وفور سماع أصوات إطلاق النار، توقف الحاضرون ⁠في ‌العشاء عن الكلام على الفور، ⁠وبدأ الناس يصرخون "انبطحوا. انبطحوا".

واحتمى مئات ⁠الضيوف أسفل الطاولات، بينما اندفع أفراد الخدمة السرية ⁠بزيهم القتالي إلى قاعة الطعام.

واحتمى ترامب وميلانيا خلف المنصة قبل أن يخرجهم أفراد الخدمة السرية على عجل.

واختبأ العديد من الحاضرين البالغ عددهم 2600 ‌شخص، بينما هرب موظفو الفندق إلى مقدمة قاعة الطعام.