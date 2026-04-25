ترامب: الإيرانيون يتقاتلون فيما بينهم ويتنافسون على القيادة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه ألغى رحلة ممثلي الولايات المتحدة إلى إسلام آباد للقاء الإيرانيين، مؤكداً أن كل الأوراق في يد الولايات المتحدة ولا يملك الإيرانيون أي ورقة في أيديهم.

وأضاف ترامب في تدوينة عبر منصة "تروث سوشال" أن الكثير من الوقت أهدر في السفر، وهناك الكثير من الارتباك والقتال داخل القيادة الإيرانية لا أحد يعرف من المسؤول، حتى الإيرانيون أنفسهم، داعياً الإيرانيين للاتصال في حال أرادوا التحدث.