ترامب يلغي زيارة الوفد الأميركي لباكستان: "نحن نمتلك كل أوراق الضغط"

صرح الرئيس دونالد ترامب لمراسلة شبكة "فوكس نيوز" في البيت الأبيض، اليوم السبت، أن المفاوضين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لن يتوجها بعد الآن إلى باكستان لإجراء محادثات مع إيران.

وقال ترامب إنه لا جدوى من قيام الوفد الأميركي برحلة طيران تستغرق 18 ساعة إلى باكستان في الوقت الذي تمتلك فيه الولايات المتحدة جميع أوراق اللعب (أوراق الضغط) في الصراع مع إيران. وأضاف أنه يمكن للإيرانيين الاتصال بالولايات المتحدة في أي وقت يريدون.

وقال ترامب: "أخبرت فريقي قبل قليل عندما كانوا يستعدون للمغادرة، وقلت لهم: 'لا، لن تقوموا برحلة طيران مدتها 18 ساعة للذهاب إلى هناك. نحن نمتلك كل الأوراق. يمكنهم الاتصال بنا في أي وقت يريدون، لكنكم لن تقوموا بأي رحلات طيران أخرى مدتها 18 ساعة للجلوس والتحدث عن اللاشيء'".

وأفادت التقارير أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد غادر بالفعل إسلام أباد بباكستان، وذلك في أعقاب محادثات أجراها هناك يوم السبت مع رئيس وزراء البلاد.