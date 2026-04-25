ماكرون: نسعى لإعادة فتح كاملة لمضيق هرمز خلال الفترة المقبلة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، أنه يركز على الجهود المبذولة لإعادة فتح مضيق هرمز.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في أثينا إن القلق الناجم عن الضبابية الجيوسياسية يمكن أن يؤدي في حد ذاته إلى نقص في الطاقة.

وأضاف "هدفنا يكمن في تحقيق إعادة فتح كاملة للمضيق خلال الأيام والأسابيع المقبلة، بما يتماشى مع القانون الدولي ويضمن حرية الملاحة دون دفع رسوم من أجل العبور، حينها يمكن أن تعود الأمور تدريجياً إلى طبيعتها".