سيناتور أميركي يدعو ترامب لإنهاء التفاوض مع إيران واستئناف الحرب

دعا رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور روجر ويكر، إلى إنهاء المفاوضات مع إيران واستئناف الضربات العسكرية.

وقال ويكر، وهو جمهوري، في تدوينة عبر منصة "إكس": "انتهى وقت التفاوض مع نظام إيران، لا يمكن أبداً الوثوق في التزامهم بأي وعد أو اتفاق، يجب على الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يوجه قادته العسكريين لاستكمال تدمير القدرات العسكرية التقليدية لإيران والقضاء على أي بقايا أخيرة من برنامجها النووي".

وأضاف: "هذا هو السبيل الوحيد لضمان استقرار دائم في المنطقة".