قطر تدين استهداف موقعين من المراكز الحدودية لدولة الكويت

أدانت دولة قطر بأشد العبارات استهداف موقعين من المراكز الحدودية البرية الشمالية لدولة الكويت بطائرات مسيرة قادمة من العراق مؤكدة أنه انتهاك سافر لسيادتها وتهديد خطير لأمن واستقرار المنطقة.

وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم بثته وكالة الأنباء القطرية على ضرورة اضطلاع العراق بمسؤولياته لمنع تكرار هذه الاعتداءات، مؤكدة تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الكويت ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.