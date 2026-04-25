الأمين العام لمجلس التعاون يدين الهجمات الغادرة التي استهدفت مراكز حدودية في الكويت

أعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته استنكاره بأشد العبارات الهجمات الغادرة التي استهدفت مراكز حدودية في دولة الكويت بواسطة طائرات مسيرة قادمة من العراق.

وقال البديوي، في بيان، إن "استمرار هذه الاعتداءات الغاشمة القادمة من العراق تشكل انتهاكا صارخا لمبادئ حسن الجوار وكافة القوانين والأعراف الدولية".

وأكد تضامن مجلس التعاون الكامل مع دولة الكويت ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.