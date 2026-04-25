تقرير أميركا قد تسحب الجنسية من مئات الأميركيين المولودين في الخارج

ذكرت شبكة «‌إن بي سي نيوز»، الجمعة، ‌أن وزارة العدل الأميركية تستهدف ما لا ‌يقل ‌عن 300 أميركي ‌مولودين في ‌الخارج، ‌وقد تسحب منهم الجنسية الأميركية، وفقاً لوكالة «رويترز».

وبحسب التقرير، تأتي هذه الخطوة ضمن جهود حكومية لتشديد التدقيق في ملفات التجنّس، خصوصاً في الحالات التي يُشتبه فيها بوجود معلومات غير دقيقة أو انتهاكات قانونية خلال إجراءات الحصول على الجنسية.

ولم تصدر وزارة العدل تعليقاً رسمياً مفصلاً حول طبيعة هذه الإجراءات أو الإطار الزمني لتطبيقها، كما لم تتضح بعد المعايير الدقيقة التي ستُستخدم لتحديد الحالات المستهدفة.

ويُعد سحب الجنسية إجراءً قانونياً معقّداً ونادراً نسبياً في الولايات المتحدة، إذ يتطلب إثباتات قوية أمام القضاء، وغالباً ما يرتبط بحالات الاحتيال أو تقديم بيانات مضللة أثناء عملية التجنّس.

ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة نقاشاً قانونياً وحقوقياً واسعاً، في ظل حساسيتها وتأثيرها المباشر على أوضاع الأفراد المعنيين.