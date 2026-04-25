الأردن يدين استهداف المراكز الحدودية الشمالية للكويت بطائرتين مسيرتين قادمتين من العراق

أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الهجوم الذي استهدف موقعين في المراكز الحدودية البرية الشمالية لدولة الكويت بطائرتين مسيّرتين قادمتين من جمهورية العراق. وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية، تضامن الأردن مع حكومة وشعب دولة الكويت، ووقوفه الكامل مع الكويت في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها، ورفضه وإدانته لانتهاك سيادة الدول ومحاولة تهديد أمن المنطقة واستقرارها.