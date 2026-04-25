اعتماد أول دواء للملاريا مخصص للرضع

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتماد أول دواء للملاريا في العالم مخصص للرضع.

وأوضحت المنظمة، بمناسبة اليوم العالمي للملاريا الذي يوافق 25 أبريل، أن نسخة الدواء المركب "أرتيميثير لوميفانترين" صممت خصيصا لحديثي الولادة والرضع الذين يصل وزنهم إلى 5 كيلوغرامات.

وقد يسهم هذا الدواء في سد فجوة في الرعاية الصحية لنحو 30 مليون رضيع يولدون سنويا في المناطق الموبوءة بالملاريا في أنحاء إفريقيا، والذين يُعالج العديد منهم، حتى الآن، بجرعات مخصصة للأطفال الأكبر سنا، وهو ما ينطوي على خطر حدوث آثار جانبية.

وتوصي منظمة الصحة العالمية باستخدام الناموسيات المعالجة بالمبيدات للرضع والبالغين، للحد قدر الإمكان من التعرض للدغات البعوض منذ البداية.

ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، فإن الأطفال دون سن الخامسة يشكلون 75% من الوفيات المرتبطة بالملاريا.