مجلس التعاون يدين الهجمات الغادرة التي استهدفت مراكز حدودية في الكويت قادمة من العراق

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بأشد عبارات الإدانة والاستنكار الهجمات الغادرة التي استهدفت مراكز حدودية في دولة الكويت قادمة من العراق بواسطة طائرات مسيرة.

وأكد الأمين العام، أن استمرار هذه الاعتداءات الغاشمة القادمة من العراق، تشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ حسن الجوار وكافة القوانين والأعراف الدولية.

كما أعرب عن تضامن مجلس التعاون الكامل مع دولة الكويت، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.