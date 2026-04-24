ترامب: إيران ستقدم عرضا يهدف لتلبية المطالب الأميركية

قال الرئيس الأميركي ​دونالد ‌ترامب لرويترز، اليوم ‌الجمعة، إن إيران تعتزم ‌تقديم ‌عرض ⁠يهدف ⁠إلى ‌تلبية ⁠المطالب الأميركية. وأضاف ⁠في مقابلة ⁠عبر ​الهاتف: "سيقدمون ⁠عرضاً ​وسنرى ما ​سيحدث".

تأتي تصريحات ترامب في وقت أفادت فيه شبكة "سي إن إن" نقلاً عن مسؤولين في الإدارة الأميركية، بأن الرئيس يعتزم إرسال المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، إلى جانب جاريد كوشنر، إلى باكستان، لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبحسب المسؤولين، فإن نائب الرئيس جي دي فانس لا يعتزم المشاركة في هذه المرحلة، في ظل غياب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي ينظر إليه البيت الأبيض باعتباره رئيس الوفد الإيراني والنظير البروتوكولي لفانس.

وكانت إسلام آباد قد استضافت في وقت سابق محادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء التوتر، لكنها لم تسفر عن نتائج.

في المقابل، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن عراقجي بدأ جولة تشمل إسلام آباد ومسقط وموسكو، دون الإشارة إلى عقد لقاءات مباشرة مع الجانب الأميركي.

وفي وقت سابق الجمعة، قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إن طهران تملك فرصة للتوصل إلى "اتفاق جيد" مع واشنطن، مؤكدا أن على إيران "الاختيار بحكمة" عبر التخلي عن برنامجها النووي بآليات قابلة للتحقق.