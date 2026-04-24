الصين تتحرك للحد من الاستثمارات الأميركية بقطاع التكنولوجيا

ذكرت وكالة "بلومبيرغ نيوز"، اليوم الجمعة، أن الصين تعتزم ​تقييد شركات التكنولوجيا الكبرى، ومنها الشركات الناشئة الرائدة في مجال ‌الذكاء ​الاصطناعي، من قبول استثمارات أميركية دون موافقة الحكومة.

وأشار التقرير الذي أورته الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة إلى أن الهيئات التنظيمية الصينية، ومنها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أصدرت في الآونة الأخيرة تعليمات لعدد من شركات التكنولوجيا الخاصة برفض الاستثمارات الأميركية في جولات التمويل دون ⁠الموافقة عليها صراحة.

وأفاد التقرير بأن شركتي (مونشوت إيه.آي) و(ستيب فن) الناشئتين في مجال الذكاء الاصطناعي كانتا من بين الشركات التي تلقت هذه التوجيهات. وأضاف التقرير أن الهيئات التنظيمية قررت أيضا فرض قيود مماثلة ‌على شركة (بايت دانس) المالكة لتطبيق (تيك توك)، ولا تريد أن توافق الشركة على بيع أسهم ثانوية لمستثمرين أميركيين دون موافقة الحكومة.

وذكرت بلومبيرغ أن ‌هذه الإجراءات تهدف إلى منع المستثمرين الأميركيين من الحصول على ‌حصص في التقنيات الحساسة المرتبطة بالأمن القومي الصيني.

ولم ترد إن.دي.آر.سي ‌وستيب فان وبايت دانس ‌وميتا ومونشوت إيه.آي حتى الآن على طلبات رويترز للتعليق.

ولم يرد حتى الآن أيضا رد من ​وزارة الخزانة الأميركية ‌ومكتب وزارة التجارة الأميركية.

وقالت ​السفارة الصينية في واشنطن إنها ⁠ليست على علم بهذه المسألة.

ويأتي هذا التدقيق المشدد في أعقاب استحواذ ميتا على شركة مانوس الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي بأكثر من ملياري دولار ​في 2025، ⁠مما أدى إلى ⁠إجراء تحقيقات في الاستثمارات الأجنبية في الشركات الصينية وصادرات التكنولوجيا وسط مخاوف من أن تؤدي الصفقة إلى حث شركات ناشئة أخرى على ⁠نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الخارج.

ولعب رأس المال الأميركي دورا مهما لسنوات في قطاع التكنولوجيا الصيني، بدءا من ضخ شركات مثل (سيكويا كابيتال) و (بنش مارك) رأس مال مغامر وصولا إلى العلاقات التشغيلية العميقة التي تشمل شركات مثل أبل ومايكروسوفت وتسلا.

وكانت صناديق التقاعد والأوقاف الأميركية من ‌الداعمين الرئيسيين لصناديق الاستثمار التي تركز على الصين، مما ساعد في تعزيز النمو عبر منصات ​الإنترنت والسيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي.

وفرضت واشنطن قيودا خاصة بها في وقت سابق من هذا العام، إذ حدت من الاستثمارات الأميركية في بعض الشركات الصينية العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات وتكنولوجيا الكم ​الصينية، متذرعة بمخاوف أمنية.