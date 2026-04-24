"العدل" الأميركية تنهي تحقيقاً جنائياً بحق جيروم باول تمهيداً لتعيين كيفن وارش خليفة له

أنهت وزارة العدل الأميركية تحقيقها بحق رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في خطوة من شأنها أن تزيل عقبة رئيسية أمام تأكيد تعيين خليفته كيفن وارش. وقالت المدعية العامة الأميركية لمنطقة كولومبيا، جينين بيرو، في منشور على منصة "إكس" اليوم الجمعة، إن مكتبها بصدد إنهاء تحقيقه في أعمال تجديدات البناء الواسعة التي يجريها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لأن المفتش العام لمجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتولى مراجعتها بدلا من ذلك.

ومن شأن هذه الخطوة أن تمهد الطريق لإجراء تصويت سريع في مجلس الشيوخ لتأكيد تعيين وارش، وهو مسؤول سابق بارز في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كان الرئيس دونالد ترامب، الجمهوري، قد رشحه في يناير ليحل محل باول.

وكان هذا التحقيق من بين عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل بحق من يُنظر إليهم على أنهم خصوم للرئيس ترامب.

ولم يحرز التحقيق أي تقدم يذكر لعدة أشهر، إذ واجه المدعون صعوبة في صياغة أساس يبرر الاشتباه بوجود سلوك جنائي.