سي إن إن: الوفد الإيراني المتوجه إلى إسلام آباد لن يلتقي ممثلين أميركيين

قال مسؤول أميركي إن الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي المتوقع وصوله إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، اليوم الجمعة، لن يعقد لقاءات مع ممثلين عن الولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول الأميركي في حديث لشبكة "سي إن إن"، اليوم الجمعة، أن الوفد الإيراني سيعقد محادثات مع مسؤولين باكستانيين.

وكانت وسائل إعلام باكستانية أعلنت أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيصل إلى باكستان لعقد محادثات مع مسؤولين باكستانيين.