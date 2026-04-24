وزير الحرب الأميركي: مستعدون للمرحلة المقبلة ويدنا على الزناد

أكد وزير الحرب الأميركي بيت هيجسيث أن إيران أمام فرصة للتوصل لاتفاق جيد وحكيم، مشدداً على أن الولايات المتحدة مستعدة للمرحلة المقبلة ويدها على الزناد، وليست متعجلة ولا تحت ضغط لإبرام اتفاق مع طهران.

وقال في مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة، إن الحصار البحري المتنامي على إيران اتخذ بعداً عالمياً، وسيستمر طالما استدعى الأمر.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستصادر المزيد من ناقلات النفط الإيرانية، والحصار معناه أن لا شيء يدخل أو يخرج من إيران، مشيراً إلى تغيير مسار 34 سفينة منذ بدء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.