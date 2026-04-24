الدفاع الكويتية: طائرتان مسيّرتان أطلِقتا من العراق استهدفتا موقعين حدوديين شمالي الكويت دون إصابات

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان عن تعرض موقعين من المراكز الحدودية البرية الشمالية لدولة الكويت لهجوم عدواني آثم بواسطة طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتا من العراق.

وقال العطوان في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الجمعة، إن الحادث أسفر عن أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأضاف أن الجهات المختصة باشرت فوراً اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث.