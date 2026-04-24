سفيرة لبنان في أميركا: ترامب وعد بجعل لبنان عظيماً مرة أخرى

قالت سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبدى اهتماماً كبيراً بلبنان، ووعد بجعله عظيماً مرة أخرى.

وذكرت معوض، في تصريحات للصحافيين: "عبرنا عن موقف لبنان إن أهم شيء هو وقف الخروقات الإسرائيلية، ووقف الدمار في الجنوب".

وبينت: "حصلنا على تمديد لوقف إطلاق النار كما طلبنا، والرئيس ترامب كان يهمه لبنان كثيراً، ووعدنا بأنه يستطيع جعل لبنان عظيماً مرة أخرى".

ودعت إلى الاحترام الكامل لإعلان وقف الأعمال العدائية، مؤكدةً أن حماية المدنيين، بمن فيهم أفراد الصحافة والعاملون في مجال الإغاثة الإنسانية، وكذلك البنى التحتية والمواقع الدينية، تبقى أولوية قصوى.

وأعادت التأكيد على تمسّك لبنان بحدوده المعترف بها دولياً، وأن الدولة اللبنانية تواصل اتخاذ إجراءات ملموسة للحفاظ على الأمن وتعزيز الاستقرار.