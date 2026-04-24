ترامب: حضور بوتين لقمة مجموعة العشرين سيكون "مفيداً"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحافيين في المكتب البيضاوي إن حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاجتماع مجموعة العشرين سيكون "مفيداً"، لكنه يشك في أن يحضر بوتين الاجتماع المقرر عقده في ميامي في وقت لاحق من العام.

وأكد مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض أن روسيا ستُدعى إلى قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في كانون الأول في فلوريدا، فيما لم تُعلن موسكو بعد ما إذا سيحضر رئيسها فلاديمير بوتين شخصياً.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "لم تُوجه أي دعوة رسمية بعد، لكن روسيا عضو في مجموعة العشرين وستكون مدعوة لحضور الاجتماعات الوزارية وقمة القادة"، المزمع عقدها في منتجع غولف تملكه عائلة ترامب.

وكانت وكالات أنباء روسية نقلت عن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين قوله إن بلاده دُعيت للمشاركة في القمة "على أعلى مستوى".

وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن مسألة مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً في القمة لم تُحسم بعد.

وقال بيسكوف خلال مؤتمره الصحافي اليومي "لم يُتخذ أي قرار بهذا الشأن بعد، لكن روسيا شاركت في كل قمة على المستوى المناسب، ومع اقتراب موعد القمة، سيُتخذ قرار بشأن شكل مشاركتنا".