ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 3 أسابيع

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع.

وقال ترامب في تدوينة عبر منصة "تروث سوشال" إنه شارك في اجتماع مع ممثلين رفيعي المستوى عن إسرائيل ولبنان بالمكتب البيضاوي في البيت الأبيض بحضور نائبه جي دي فانس، ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى، والسفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي.

وأعلن عن أمله أن يستضيف قادة البلدين في البيت الأبيض قريباً، قائلاً: "إنني أتطلع، في المستقبل القريب، إلى استضافة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ورئيس لبنان جوزيف عون".

وختم ترامب تصريحاته قائلاً: "لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أشارك في هذا الاجتماع التاريخي للغاية".