ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي وسننهي الأمر عسكرياً إذا لم نتوصل لاتفاق

قال الرئيس ⁠الأميركي دونالد ترامب إنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي يهدد الشرق الأوسط أو الولايات المتحدة، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستنهي الحرب مع إيران عسكرياً إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

واستبعد ترامب خلال حديثه للصحافيين في البيت الأبيض توجيه ضربات لإيران بأسلحة نووية، قائلاً: "لا ينبغي السماح لأي جهة باستخدام سلاح نووي".

وفيما يتعلق بالحصار الأميركي على إيران، قال ترامب: "لدينا سيطرة كاملة على مضيق هرمز".

وشدد الرئيس الأميركي على أن "مضيق هرمز سيُفتح عندما يتم التوصل إلى اتفاق أو يحدث شيء آخر".