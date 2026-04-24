ترامب: إيران ربما أعادت تجهيز قواتها خلال الهدنة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران ربما أعادت تجهيز قواتها خلال فترة الهدنة التي دامت أسبوعين، مشيراً إلى أن بعض الزوارق بقيت لدى البحرية الإيرانية وسيتم تدميرها أيضاً.

وأضاف ترامب في كلمة أن الولايات المتحدة تسعى لعقد اتفاق مع إيران لكنها لا تعلم من يتولى القيادة هناك.

وأكد أن الولايات المتحدة أصابت نحو 75% من أهدافها في إيران، وأن الحصار حرمها من التعاملات التجارية.