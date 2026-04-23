ترامب: الوقت ليس في صالح إيران

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الوقت ليس في صالح إيران، معتبراً أن الحصار الأميركي المفروض عليها "محكم وقوي"، مشدداً على أن الولايات المتحدة لن تبرم اتفاقاً إلا حينما يكون ذلك "مناسباً ومفيداً" لها.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال": "إلى الذين يظنون أنني متلهف لإنهاء الحرب مع إيران (إن كان بالإمكان تسميتها حرباً أصلاً)، أرجو أن تعلموا أنني ربما أكون الشخص الأقل تعرضاً للضغوط على الإطلاق ممن شغلوا هذا المنصب".

وأضاف: "لدي كل الوقت في العالم، أما إيران فلا تملك ذلك، فالساعة تدق".

وتابع: "البحرية الإيرانية جاثمة في قاع البحر، وقواتها الجوية قد دُمرت، وأسلحتها المضادة للطائرات وراداراتها قد فُقدت، وقادتها لم يعودوا بيننا، كما أن الحصار محكم وقوي، ومن هنا، فإن الأوضاع لن تزداد إلا سوءاً، فالوقت ليس في صالحهم".

وأكد: "لن يتم إبرام أي اتفاق إلا حينما يكون ذلك مناسباً ومفيداً للولايات المتحدة، ولحلفائنا، بل وللعالم أجمع في الواقع".