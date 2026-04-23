الكويت.. استئناف إقامة الأعراس والحفلات والمسرحيات بدءًا من الغد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، إعادة السماح بإقامة الأعراس والحفلات والمسرحيات، وذلك اعتباراً من يوم غد الجمعة، في ضوء ما تشهده الأوضاع من استقرار، وبما يحقق التوازن بين عودة الأنشطة الاجتماعية والحفاظ على متطلبات السلامة العامة.

وأكدت الوزارة، في بيان، استمرارها في متابعة المستجدات على مدار الساعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بما يعزز الأمن والاستقرار، داعية الجميع إلى التعاون والالتزام بما يسهم في تحقيق أعلى درجات السلامة للجميع.