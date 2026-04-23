ترامب: الحصار البحري يُخيف إيران أكثر من القصف

نقلت شبكة «فوكس نيوز» عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوله إن الحصار البحري على إيران «يخيفهم أكثر من القصف»، مشيراً إلى أنه لا يوجد إطار زمني للحرب ولا داعي للعجلة.

وأكد ترامب أنه يسعى إلى التوصل إلى اتفاق جيد للشعب الأميركي، نافياً أنه يريد إنهاء الحرب بسبب انتخابات التجديد النصفي.



وأضاف أنه لا يوجد ضغط زمني بشأن وقف إطلاق النار أو الاتفاق على موعد جديد للمحادثات مع إيران.