وفاة شخصين ونقل 19 للمستشفى إثر تسرب كيميائي بولاية فرجينيا الأميركية

أفادت السلطات الأميركية بوفاة شخصين، ونقل 19 شخصاً آخرين إلى المستشفى عقب تسرب مواد كيميائية بمصنع في ولاية فرجينيا الغربية.

وقال سي دبليو سيجمان، مدير إدارة الطوارئ بلجنة مقاطعة كاناوا، إن التسرب حدث في مصنع "كاتليست ريفاينرز" في منطقة إنستيتيوت بينما كان العمال يستعدون لإغلاق جزء على الأقل من المنشأة.

وقال سيجمان في مؤتمر صحفي إن تفاعل غاز كيميائي حدث في المصنع تضمن حمض النيتريك ومادة أخرى. وأضاف أنه كان هناك "رد فعل عنيف للمواد الكيميائية وحدث تفاعل بشكل مفرط على الفور".

وقال مسؤولون إن من بين المصابين سبعة من رجال الإسعاف الذين استجابوا للتسرب.

وقال سيجمان إن أشخاصاً آخرين تم نقلهم إلى المستشفيات في سيارات خاصة أو حتى في إحدى الشاحنات القمامة.