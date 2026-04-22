الكويت تمدّد التعليم عن بُعد حتى إشعار آخر

أكدت وزارة التربية الكويتية، أن العملية التعليمية مستمرة حالياً بنظام التعلم عن بعد وذلك حتى إشعار آخر، مبينة أنه لم يصدر أي قرار أو تغيير في هذا الشأن حتى تاريخه.

وذكرت الوزارة في بيان الأربعاء، أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على سلامة الطلبة والهيئتين التعليمية والإدارية وضمان استمرارية التحصيل العلمي في ظل المستجدات الراهنة.

وأوضحت أن جميع الخطط التعليمية المعتمدة تنفذ وفق هذا النظام مع استمرار تقديم الحصص الدراسية عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة ومتابعة الأداء التعليمي بما يحقق الاستقرار في سير العملية التعليمية.

ودعت الوزارة الجميع إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، مؤكدة أن أي مستجدات سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للوزارة.