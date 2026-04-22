البيت الأبيض: ينبغي لإيران تسليم اليورانيوم المخصب لأمريكا
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرغب في رؤية رد "موحد" من القيادة الإيرانية على المقترحات الأميركية لإنهاء القتال.
وأوضحت ليفيت للصحفيين أن ترامب لم يحدد مهلة لإنهاء تمديد وقف إطلاق النار الذي أعلنه أمس الثلاثاء.
وذكرت في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أن إيران مطالبة بالموافقة على تسليم اليورانيوم المخصب للولايات المتحدة ضمن مفاوضات إنهاء الحرب.
