البيت الأبيض: ينبغي لإيران تسليم اليورانيوم المخصب لأمريكا

قالت ‌المتحدثة ​باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت اليوم الأربعاء، إن ⁠الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرغب في رؤية ‌رد "موحد" من القيادة الإيرانية ‌على المقترحات الأميركية لإنهاء ‌القتال.

وأوضحت ليفيت ‌للصحفيين ‌أن ترامب لم ​يحدد مهلة ‌لإنهاء ​تمديد ⁠وقف إطلاق النار الذي ​أعلنه ⁠أمس الثلاثاء.

وذكرت ⁠في مقابلة مع قناة فوكس ⁠نيوز أن إيران مطالبة بالموافقة على تسليم اليورانيوم المخصب للولايات ‌المتحدة ضمن مفاوضات ​إنهاء الحرب.