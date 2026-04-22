ستارمر ينفي الضغط على مسؤول بريطاني بشأن تعيين ماندلسون

أصر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على أن مكتبه لم يضغط على أولي روبنز، المسؤول البارز بوزارة الخارجية، للإسراع في الموافقة على تعيين بيتر ماندلسون سفيرا أميركيا، مشككا في جانب رئيسي من شهادة المسؤول أمام لجنة برلمانية قبل يوم.

وقال ستارمر في جلسة " استجواب رئيس الوزراء" بمجلس العموم اليوم الأربعاء، "لم تحدث أي ضغوط على صلة بتلك القضية"، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وقال أولي روبنز الذي أقاله ستارمر الأسبوع الماضي، أمام لجنة الشؤون الخارجية أمس الثلاثاء، إنه واجه "أجواء من الضغط" من مكتب رئيس الوزراء للانتهاء من تعيين ماندلسون بعد فترة قصيرة من توليه منصب رفيع بوزارة الخارجية في أوائل 2025.

كما اتهم روبنز مكتب رئيس الوزراء باتباع "نهج رافض" لعملية التحقق الأمني وهي تهمة أخرى رفضها ستارمر.

وقال رئيس الوزراء "لم يكن هناك أي نهج رافض لعمليات التدقيق"، مشيرا إلى العملية التي يجب أن يخضع لها الأفراد الذي يسعون للحصول على مستوى عال من الموافقة الأمنية.